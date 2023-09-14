Число самозанятых в Москве превысило 1,4 миллиона

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 августа 2023 года превысило 1,4 миллиона человек. Это 18 процентов от общего числа самозанятых, зарегистрированных в России. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«С начала этого года число плательщиков налога на профессиональный доход в столице выросло на 183 тысячи человек. Каждый пятый российский самозанятый зарегистрирован в Москве. Их суммарный доход с начала 2019 года, когда в столице ввели этот налоговый режим, к 1 августа 2023 года превысил 781 миллиард рублей. В том числе более 186 миллиардов рублей самозанятые заработали с января по июль текущего года», — рассказал Владимир Ефимов.

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Налоговый режим для самозанятых остается привлекательным среди граждан, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматическая передача сведений о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику. Наиболее популярные виды деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, — пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.

«С января по июль 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 5,5 миллиарда рублей, что на 38 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, а за все время действия этого налогового режима в столичный бюджет поступило более 19 миллиардов рублей налога на профессиональный доход», — отметила МариМария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

Она также добавила, что за семь месяцев 2023-го самозанятые выдали клиентам 52,5 миллиона чеков — на 24 процента больше, чем годом ранее. Средний размер чека за тот же период вырос на 12 процентов — до 3021 рубля.

Как сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы, самозанятость является устойчивым трендом столичного рынка труда. Для желающих получить такой статус во флагманском центре «Моя работа» на улице Шаболовке (дом 48) создана уникальная экосистема полного цикла «Самозанятость в руки». Специалисты службы занятости оказывают всестороннюю поддержку — от индивидуальных консультаций и обучения на тренингах и мастер-классах до регистрации нового статуса и поиска первых клиентов. С 2020 года более 42 тысяч горожан воспользовались этими сервисами и начали работать на себя.