Собянин рассказал о новинках Московской электронной школы

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о новинках Московской электронной школы (МЭШ).

«Во-первых, электронный дневник стал полноценным личным органайзером школьника. С нового учебного года в нем доступно расписание не только уроков и дополнительных занятий, но и городских кружков и секций, на которые ребенок записался на портале mos.ru или в школе. При желании можно самостоятельно внести в расписание какие-то личные мероприятия – так ребята могут научиться грамотно организовывать свое время и всюду успевать. А родители благодаря единому расписанию получили реальную картину школьной и внеурочной нагрузки своих детей», – написал Собянин.

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Теперь в электронном дневнике отображаются и другие школьные мероприятия, как, например, волейбольный матч в спортивном зале или мастер-класс по сборке квадрокоптера на ИТ-полигоне. Причем, если мероприятие проводится онлайн, присоединиться к нему можно будет по ссылке прямо из расписания.

«А с октября в расписании появятся темы и даты контрольных работ – подготовиться можно будет заранее в своем темпе», – отметил мэр.

Помимо этого, впервые в библиотеке МЭШ появились электронные интерактивные учебники для 5–9 классов. Это полноценные цифровые учебники с «живыми» картинками, 3D-иллюстрациями, аудио параграфами и видеороликами, которые сделают освоение материала более наглядным и увлекательным.

Количество виртуальных лабораторий увеличится с 42 до 43 – скоро появится еще одна по окружающему миру. Это первая виртуальная лаборатория для начальной школы.

«А для школьников 7–11 классов запустим интерактивные тетради для лабораторных работ в пространстве виртуальных лабораторий. Сделать «лабораторку» по физике и химии можно будет онлайн. Развивать и проверять свои навыки и знания станет проще, а вот списывать, наверное, сложнее», – подчеркнул Собянин.

Для учеников 5–6 классов запустят цифровой школьный атлас с интерактивными контурными картами.

Кроме того, МЭШ продолжает интеграцию с партнерскими сервисами. Вскоре в ней будет открыт доступ к цифровому контенту библиотеки образовательных материалов федеральной платформы «Моя школа» и художественным произведениям Российской государственной библиотеки «НЭБ Свет».

МЭШ стала единой площадкой проведения олимпиад, в том числе школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Сервис обеспечит весь процесс: от создания заданий до их проверки. Вся необходимая учителям и школьникам организационная информация будет доступна на единой платформе, уточняется в сообщении.

«Наконец, с нового учебного года мы начали подключать к МЭШ московские колледжи. В пилотном проекте участвует 20 колледжей, их педагоги и студенты получат доступ к ключевым сервисам МЭШ: электронному журналу, электронному дневнику, библиотеке МЭШ, портфолио учащегося и портфолио учителя. Для всех педагогов этих колледжей закупили современные ноутбуки», – добавил мэр.