Велофестиваль в Москве пройдет в новом формате

Традиционный осенний велофестиваль в столице пройдет в ближайшую субботу, 16 сентября, в новом формате. Парада двухколесных на перекрытом Садовом кольце или городских набережных не будет - вместо этого устроят 12-часовой праздник на Северном речном вокзале. Он продлится с 10.00 до 22.00.

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В столичном дептрансе говорят, что гостей будут ждать конкурсы и активности от партнеров с 5000 призов и подарков, а также развлечения и активности для детей и взрослых. Подарки, конечно, связаны с транспортной тематикой - фирменные карты "Тройка", футболки с символикой велофестиваля, рюкзаки и т.д.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов приглашает на велопраздник не только велосипедистов, но и семьи с детьми - на этот раз фестиваль будет семейным и занятие по душе найдут себе даже посетители без велосипеда.

Например, в программе есть велоквест, причем для участия в нем велосипед совсем необязателен. На сцене у вокзала выступят приглашенные артисты и прозвучат DJ-сеты. Желающие смогут сыграть в велосипедный футбол, поучаствовать в диско-вело-разминке и семейной вело-эстафете, а еще понаблюдать за флайборд-шоу. Это когда люди летают на специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды.