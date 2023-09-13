Москвичей предупредили о первых заморозках
Согласно прогнозу синоптиков, первые заморозки в Московской области могут появиться уже 17 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
В центре погоды уточнили, что заморозки ожидаются ночью, при этом дневная температура будет оставаться относительно высокой.
«В воскресенье Москва окажется в самом сердце скандинавского антициклона. Малооблачная погода и штиль усилят суточные колебания температуры. Ночью в столице похолодает до +4–6 градусов, в Подмосковье – +1–6 градусов по Цельсию, а местами по области на почве ожидаются первые в наступившем сезоне заморозки. Днем будет солнечно, воздух сумеет прогреться до +15–20 градусов по Цельсию», – сообщили в центре «Фобос».
Там также добавили, что 19 сентября в северной части Центральной России может появиться первый иней. Впрочем, первые заморозки, по прогнозам специалистов, будут носить «символический» характер и по большей части затронут только низинные формы рельефа.
Ранее синоптик рассказал, что ночь на 13 сентября стала самой холодной текущей осенью в московском регионе.