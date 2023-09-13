Москвичей предупредили о первых заморозках

«В воскресенье Москва окажется в самом сердце скандинавского антициклона. Малооблачная погода и штиль усилят суточные колебания температуры. Ночью в столице похолодает до +4–6 градусов, в Подмосковье – +1–6 градусов по Цельсию, а местами по области на почве ожидаются первые в наступившем сезоне заморозки. Днем будет солнечно, воздух сумеет прогреться до +15–20 градусов по Цельсию», – сообщили в центре «Фобос».