Бесплатный кинопоказ пройдет в киноклубе Музея Победы

В киноклубе при Музее Победы 14 сентября будет показан триллер Роберта Родригеса «Гипнотик». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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— Показ будет бесплатным, необходима предварительная регистрация на сайте кинотеатра «Поклонка», — рассказал ведущий киноклуба Музея Победы, киновед Геннадий Ходос.

Первоначальный сценарий картины Родригес написал еще в 2002 году, назвав его любимым. По сюжету детектив Рурк в поисках пропавшей дочери выходит на след экстрасенса. По мере продвижения поисков дочери, главный герой начинает сомневаться в реальности окружающего его мира и происходящих событий. По ходу повествования становится понятно, что цепочка преступлений оказывается связанной с пропажей ребенка. Главные роли в кино исполнили Бен Аффлек, Алиси Брага и Уильям Фихтнер.

В Музее Победы также напомнили, что бесплатные показы в кинотеатре «Поклонка» проходят каждый четверг. В начале сеанса ведущий киноклуба рассказывает зрителям о создателях фильмов — сценаристах, режиссерах и операторах, а также об актерах, сыгравших роли.