Москвичам пообещали сентябрь без заморозков

Первые заморозки ожидаются в 2023 году в Москве не раньше октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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Метеоролог уточнил, что согласно климатической норме дата первого заморозка в столице обычно приходится на 27-30 сентября, но в этот раз ниже нуля ночные температуры в Москве опустятся позже, только с наступлением «золотой осени». Об этом Тишковец рассказал, ссылаясь на «теплый долгосрочный прогноз».

Специалист ранее пообещал, что на этой неделе в Центральной России наступит зрелое бабье лето.