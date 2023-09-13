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Мотоциклист на востоке Москвы сбил мужчину на пешеходном переходе

На востоке столицы водитель мотоцикла сбил пешехода, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.

«На ул. Большая Семеновская водитель мотоцикла 1994 года рождения совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сказали в ведомстве.

В результате ДТП 24-летний мужчина госпитализирован.

Прокуратура Восточного административного округа столицы контролирует выяснение всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки.