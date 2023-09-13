Мотоциклист на востоке Москвы сбил мужчину на пешеходном переходе

На востоке столицы водитель мотоцикла сбил пешехода, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.

«На ул. Большая Семеновская водитель мотоцикла 1994 года рождения совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сказали в ведомстве.