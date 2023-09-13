Андрей Бочкарев: В Москве с начала года ввели 14 объектов здравоохранения
С начала года в столице введены в эксплуатацию 14 объектов здравоохранения общей. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— По итогам восьми месяцев текущего года столичная система здравоохранения пополнилась 14 новыми медицинскими учреждениями. Их общая площадь составила более 133,6 тысячи квадратных метров, — заявил он.
По словам Бочкарева, в прошлом году за аналогичный период разрешительную документацию на ввод в эксплуатацию получили 10 объектов, занимающие 65 тысяч квадратных метров. Так, объем сданных сооружений увеличился за год вдвое.
Строительство новых и реконструкция ранее возведенных объектов здравоохранения традиционно является одним из приоритетных направлений градостроительной политики столицы.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что строительство медицинских учреждений происходит, в том числе, и за счёт внебюджетных средств.
В начале апреля глава города определил ключевые задачи развития московского здравоохранения до конца 2023 года. В их число вошли завершение модернизации столичных поликлиник, ввод в эксплуатацию четырех флагманских центров больниц и многое другое.