Фестиваль беременных и младенцев состоится в парке «Сокольники» 15 сентября

В парке «Сокольники» в период с 15 по 17 сентября пройдет фестиваль беременных и младенцев WANEXPO. Всех, кто готовится к рождению ребенка, а также малышей ждут познавательная и развлекательная программа.

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В эти даты в павильоне на Фестивальной площади парка «Сокольники» гости смогут посетить выставочные экспозиции, на которых будет возможность ознакомиться с услугами, улучшающими качество жизни беременных женщин, молодых родителей и их детей. Все желающие послушают лекции, примут участие в познавательных мастер-классах и получат консультации лучших специалистов отрасли.

Так, в 12:00 первого дня фестиваля состоится его открытие, после чего организаторы проведут лекцию «Как выбрать роддом?». Также 15 сентября состоится конкурс «А ну-ка, мамочки!», в котором смогут принять участие женщины со сроком беременности 23 и более недель. Дружеское соревнование пройдет в несколько этапов: представление себя и малыша, история зарождения семьи и ожидания прибавления. Также в этот день состоятся и другие тематические мероприятия.

В субботу, 16 сентября, с 12:00 самые маленькие гости фестиваля в возрасте от семи до десяти месяцев посоревнуются в преодолении пятиметровой дистанции ползком, а награждение самых быстрых участников и их родителей состоится в 13:30. Помимо этого, пройдут лекции о детской стоматологии и об укладывании малышей спать.

В заключительный день фестиваля гостей тоже ждут лекции и занятия, к примеру, эксперты расскажут о методах обезболивания при родах.