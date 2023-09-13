Московский НПЗ обновляет систему мониторинга воздуха
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) обновляет автоматическую систему мониторинга воздуха (АСМВ), которая была установлена в 2015 году.
Об этом сообщает НСН.
Овчинский добавил, что АСМВ разрабатывали совместно с правительством столицы.
По словам гендиректора МНПЗ Виталия Зубера, в результате установки системы воздействие на окружающую среду сократилось на 75% с 2011 года.
Ранее сообщалось, что начался приём заявок на соискание экологических премий правительства Москвы.