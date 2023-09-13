Московский НПЗ обновляет систему мониторинга воздуха

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) обновляет автоматическую систему мониторинга воздуха (АСМВ), которая была установлена в 2015 году.