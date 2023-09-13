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Московский НПЗ обновляет систему мониторинга воздуха

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) обновляет автоматическую систему мониторинга воздуха (АСМВ), которая была установлена в 2015 году.

Московский НПЗ обновляет систему мониторинга воздуха
© © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает НСН.

Овчинский добавил, что АСМВ разрабатывали совместно с правительством столицы.

По словам гендиректора МНПЗ Виталия Зубера, в результате установки системы воздействие на окружающую среду сократилось на 75% с 2011 года.

Ранее сообщалось, что начался приём заявок на соискание экологических премий правительства Москвы.