Музей Победы и Беслан связал телемост

Музей Победы вновь стал площадкой ежегодного телемоста «Москва — Беслан. Мы вместе». В рамках программы «Школьный музей Победы» он объединил московскую школу № 1164, среднюю школу города Беслана и Республиканский центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Об этом в четверг, 14 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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— Три года назад нас соединял маленький-маленький мостик. Мы находились в стенах своей школы, вы — в стенах своей. Мы счастливы, что нас объединил Музей Победы, что этот проект вырос и приобрел колоссальное значение, — отметила директор средней школы города Беслана Елена Ганиева.

В телемосте приняли участие заместитель глава правительства Северной Осетии — Алании, постпред республики при президенте РФ Игорь Барсков, замдиректора Музея Победы Федор Смуглин и многие другие почетные гости.

В ходе мероприятия учащиеся школы № 1164 и культурного центра «Алые паруса» исполнили творческие номера в память о погибших в Беслане в 2004 году.