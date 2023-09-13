В Москве появится новый городской вокзал

Станция метро «Авиамоторная» в Москве будет реконструирована — платформу переоборудуют в городской вокзал для более удобной пересадки на другие виды транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, его заявление опубликовано на официальном сайте Мэра Москвы.

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Саму платформу, которая в августе вошла в состав третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД), перенесут ближе к метро для обеспечения быстрой пересадки. Сейчас она находится на расстоянии 300 метров южнее станций метро.

Власти города также планируют построить через железнодорожные пути внеуличные пешеходные переходы. Кроме того, рядом будут организованы велосипедные парковки, также будут реконструированы остановки наземного транспорта.