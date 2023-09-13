В столице открыли последний участок Московского скоростного диаметра

В Москве открыли финишный участок Московского скоростного диаметра (МСД), сообщил у себя в Telegram-канале гендиректор компании «Мипстрой 1» Константин Маслаков.

© Telegram-канал «Маслаков Константин МИПСТРОЙ 1»

Он отметил, что строительство бессветофорной магистрали велось «в стесненных условиях мегаполиса с обилием действующей инфраструктуры», что потребовало применения современных технологий и специальных инженерных решений. Чтобы вписать МСД в плотную городскую застройку, были использованы большое количество надвижек, а также навесных и укрупнительных сборок, отметил Маслаков. Строительство автотрассы было инициировано мэром Москвы Сергеем Собяниным, напомнил он.

В июне в компании сообщили, что строительство Южного участка МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги вышло на финальную стадию.

Как заявлял председатель Мосгосстройнадзора, после открытия основного хода МСД движение будет организовано сразу в трех районах города — Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево. Кроме того, благодаря МСД появится дополнительный выезд на Южную рокаду.