Бочкарев рассказал об украсившей станцию метро "Пыхтино" модели Ту-144

Модель лайнера Ту-144, украсившая станцию "Пыхтино" Солнцевской линии столичного метрополитена, создали специалисты конструкторского бюро А.Н. Туполева из авиационных материалов с применением документации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Она максимально приближена к облику настоящего самолета и изготовлена из традиционно применяемых в авиации материалов – алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, – которые обеспечивают наибольшую сохранность изделия в течение десятков лет", – подчеркнул он.

По словам заммэра, длина модели составляет свыше 7,5 метров, размах крыла – почти 3 метра, масса – около 180 килограммов. Он отметил, что ее сначала создали в трехмерной графике.

"Модель была доставлена на "Пыхтино" по частям и собрана непосредственно на станции. Специалисты ГК "Мосинжпроект" и КБ А.Н. Туполева позаботились о надежности и безопасности конструкции – модель установлена на стальных трубах из нержавеющей стали", – добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Он добавил, что копия лайнера стала одним из авиационных элементов "Пыхтино". 6 сентября Сергей Собянин открыл две последние станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена. Мэр назвал данную линию уникальной, она соединяет центр города и действующий аэропорт. По его словам, порядка 1,5 миллиона человек проживают в шаговой доступности на Солнцевской линии.