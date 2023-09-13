Определен подрядчик на третий этап реконструкции главного здания МГУ

«По итогам проведения конкурсной процедуры генеральным подрядчиком на выполнение третьего этапа реконструкции МГУ выбрана компания ООО «АртСтройТехнология». Специалистам предстоит обновить фасад, кровлю, шпиль со звездой, малые архитектурные формы, а также входные группы и инженерные системы вуза. В настоящее время ведется заключение государственного контракта. Завершить все строительно-монтажные работы планируется до конца 2025 года», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день в главном здании продолжаются работы по капитальному ремонту и реставрации 7, 12, и 23 этажей, включая аудитории, лаборатории, библиотеки с книгохранилищами, помещения кафедр. Все это повысит комфорт обучения студентов одного из ведущих вузов страны. Кроме того, строителям предстоит отреставрировать не только интерьеры и уникальную мебель, но и исторические люстры и светильники.