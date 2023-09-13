Портал «Малый бизнес Москвы» представил сервис по подбору госзакупок

Специалисты ответят на все вопросы и помогут подобрать закупки под конкретный запрос.

© Е. Самарина. Mos.ru

Город вводит новые меры поддержки с учетом запросов столичных предпринимателей. Теперь специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогают начинающим и действующим бизнесменам бесплатно подобрать госзакупку по заданным параметрам. Для этого достаточно обратиться к сервису «Подбор госзакупок 44-ФЗ/223-ФЗ» на портале mbm.mos.ru.

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«Контрактная система в сфере закупок позволяет участвовать в торгах, в том числе малым и средним предприятиям. Законодательство стало более лояльным для поставщиков: многие процедуры упрощены, документы об исполнении контракта формируются в единой информационной системе в сфере закупок, сроки оплаты стали меньше. Однако многим предпринимателям не хватает знаний или времени для подбора интересующих госзакупок. Для этого мы запустили новый онлайн-сервис, с помощью которого бизнесменам удастся сэкономить время на поиске нужной закупки. Кроме того, специалисты ответят на все вопросы и подберут закупки под конкретный запрос», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития АлекАлексей Фурсин.

Предпринимателям необходимо заполнить специальную анкету. В ней требуется указать форму ведения бизнеса, регион поставки товара, оказания услуги, выполнения работы, информацию о предпочитаемой сфере деятельности (ключевые слова, по которым предприниматель хотел бы получить перечень закупок).

На основе этих данных формируется актуальный список госзакупок на этапе подачи заявок. Информацию направляют на электронную почту заявителя. Если подходящих закупок не обнаружится, специалисты МБМ порекомендуют расширить параметры запроса. Кроме того, они могут проконсультировать предпринимателей по вопросам порядка участия в процедуре, в том числе подачи заявки, внесения обеспечения, исполнения договора.

Подача заявок на все открытые конкурентные процедуры по 44-ФЗ, в том числе для субъектов малого предпринимательства, а также по 223-ФЗ с преференциями для субъектов МСП и самозанятых ведется только на отобранных Правительством России электронных торговых площадках.

В рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) часть закупок — не менее 25 процентов от годового объема — проводится с преференциями для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Закупки с такими заказчиками, как госкорпорации или компании с госучастием, регламентируются Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). В соответствии с ним не менее четверти всех закупок должно проводиться специально для малого и среднего бизнеса. Заказчик может самостоятельно определить формат закупки: конкурс, аукцион, запрос котировок или предложений.

Подробные инструкции для предпринимателей по участию в закупках размещены в разделе «Продвижение и сбыт» на портале mbm.mos.ru.

Малые и средние предприятия могут воспользоваться мерами поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который позволяет повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели столичного бизнеса.