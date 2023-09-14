Движение на ряде улиц в центре Москвы перекроют 17 сентября в связи с проведением «Московского марафона». Об этом в четверг, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Ограничения введут в период с 7:00 до 17:00 в зависимости от участка на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской, Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской, Лужнецкой набережных. Также движение перекроют на участках улиц Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный ряд.

Кроме того, ограничения введут на Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Петровском, Страстном, Тверском бульварах; в Октябрьском тоннеле; на Крымском, Малом Москворецком, Большом Устьинском, Астаховском, Костомаровском мостах; в Лубочном, Костомаровском, Большом Путинковском переулках; в Садовническом, Устьинском, Театральном, Китайгородском проездах; на Лубянской, Новой, Старой площадях. На всех этих участках с 00:01 17 сентября и до окончания мероприятия будет временно недоступна парковка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».