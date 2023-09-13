Начался прием заявок на экологические премии правительства Москвы

«Для того чтобы выстроить успешное сотрудничество с жителями в рамках экологической повестки, ежегодно организуем тематические премии. Они позволяют выявить интересные и перспективные проекты в области экологии и благоустройства природных объектов, оказать поддержку их авторам в реализации. О востребованности экологических премий свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. Например, в прошлый раз поступило рекордное количество проектов – 157, что на 11% выше предыдущего показателя. Надеемся и в этом году получить от горожан новые позитивные общественные инициативы в области экологии и климата», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся на сайте.