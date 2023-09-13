Начался прием заявок на экологические премии правительства Москвы
В столице идет прием заявок на соискание премии в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Для того чтобы выстроить успешное сотрудничество с жителями в рамках экологической повестки, ежегодно организуем тематические премии. Они позволяют выявить интересные и перспективные проекты в области экологии и благоустройства природных объектов, оказать поддержку их авторам в реализации. О востребованности экологических премий свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. Например, в прошлый раз поступило рекордное количество проектов – 157, что на 11% выше предыдущего показателя. Надеемся и в этом году получить от горожан новые позитивные общественные инициативы в области экологии и климата», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся на сайте.
Победителями станут актуальные новые проекты, ориентированные на инновационные подходы в работе и социальный эффект. Эксперты будут оценивать финансовую реализацию и привлечение к участию в работе молодых специалистов до 35 лет.
Прием заявок продлится до 12 ноября.
«Принять участие в конкурсах могут представители московского бизнеса, корпораций, промышленных предприятий, экологических организаций, образовательных учреждений, городских сообществ и проектных организаций», – говорится в сообщении.