Более 4 тыс исторических предметов нашли столичные археологи в этом году

В этом году столичные археологи нашли более четырех тысяч предметов, имеющих историческую ценность, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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В 2022 году специалисты обнаружили порядка 12 тысяч артефактов, а за последние 12 лет – почти 90 тысяч.

В частности, на территории городской клинической больницы № 23 имени Давыдовского обнаружили медную медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны. Ее отчеканили на Московском монетном дворе в 1730 году. Медаль пролежала в земле несколько столетий и была сильно повреждена коррозией. Реставраторы очистили и восстановили ее.

Там же нашли фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника от XVI века, расписные печные изразцы и белоглиняный подсвечник с ручкой XVIII века, а также расписную статуэтку музыканта с гитарой из белой глины, которая датируется XVIII–XIX веками.

Исторические предметы часто находят во время обычных работ по благоустройству. К примеру, прокладывая инженерные коммуникации в Большом Гнездниковском переулке, строители увидели белокаменную массивную плиту с искусной пышной резьбой. Оказалось, что это надгробная плита юной Марии Плещеевой с некрополя утраченной церкви Николая Чудотворца в Гнездниках.

В хозяйственной яме на Гоголевском бульваре заметили кремневое орудие эпохи неолита – нож или наконечник дротика. Он датируется примерно IV тысячелетием до нашей эры. Историки определили его как артефакт льяловской культуры – поселений охотников и рыболовов, живших между Окой и Волгой.

На Тверской и Долгоруковской улицах нашли курительные трубки XVIII–XIХ века. Также на Тверской улице обнаружили несколько аптечных гирек XVIII–XIХ веков.