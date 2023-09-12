VK рассказал о прошедших в Москве активностях ко Дню города

Социальная сеть «ВКонтакте» присоединилась к празднованию Дня города Москвы. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказали в пресс-службе компании.

© пресс-служба соцсети «ВКонтакте»

— При поддержке компании 9 сентября в центре столицы прошли концерты молодых популярных российских исполнителей, — говорится в сообщении.

Так, на городских площадках выступили молодые исполнители Тося Чайкина, Ваня Дмитриенко и другие. В рамках праздника они исполнили свои песни, причем Чайкина даже спела «Я шагаю по Москве» из одноименного кинофильма 1964 года съемки.

Кроме того, на площадке в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума «ВКонтакте» провела квест, посвященный Москве и празднованию Дня города. В активности приняли порядка десяти тысяч человек. Они ответили на вопросы о столице, событиях и зданиях города. Призеры получили памятные подарки от организации.