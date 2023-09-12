Московский урбанфорум посетили более 7,5 млн человек
На Московском урбанистическом форуме (МУФ) побывали более 7,5 млн человек, заявил мэр Сергей Собянин.
Форум проходил более месяца на четырёх городских площадках, среди которых «Зарядье», Гостиный двор, выставочный зал «Манеж» и «Лужники».
Как отметил Собянин, МУФ стал главным летним фестивалем столицы, на котором была представлена разнообразная культурно-развлекательная программа.
Ранее сообщалось, что на МУФ в «Лужниках» представили электромобиль с нейросетью и лазерный регистратор.