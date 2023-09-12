Московский урбанфорум посетили более 7,5 млн человек

На Московском урбанистическом форуме (МУФ) побывали более 7,5 млн человек, заявил мэр Сергей Собянин.

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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Форум проходил более месяца на четырёх городских площадках, среди которых «Зарядье», Гостиный двор, выставочный зал «Манеж» и «Лужники».

Как отметил Собянин, МУФ стал главным летним фестивалем столицы, на котором была представлена разнообразная культурно-развлекательная программа.