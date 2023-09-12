Движение перекроют на улице Большая Дмитровка 2 октября из-за проведения мероприятия

Движение транспорта будет перекрыто на участке ул. Большая Дмитровка 2 октября 2023 года из-за проведения мероприятия, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Участок ул. Большая Дмитровка будет закрыт 2 октября для проезда в зависимости от времени. Это связано с проведением мероприятия. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытий», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на участке ул. Большая Дмитровка от пересечения с ул. Охотный Ряд до пересечения с Георгиевским пер. полное перекрытие будет вводиться с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.