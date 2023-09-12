Межрегиональный фестиваль искусств «Серебряные ручьи» пройдет в столице

В столице 16 сентября пройдет I Межрегиональный фестиваль искусств «Серебряные ручьи» в Екатерининском парке. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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— Я убежден, что фестиваль «Серебряные ручьи» поможет установить новые творческие контакты между участниками из разных уголков нашей большой страны, — сказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков

Ключевой целью проведения фестиваля являются укрепление культурных связей между народами регионов России, а также развитие межрегионального сотрудничества. Мероприятие будет проводиться в два этапа. Первый состоялся в июле-августе 2023 года в онлайн-формате, в нем приняли участие конкурсанты из более чем 40 регионов России.

В рамках второго этапа пройдет очная встреча. Здесь оргкомитет представит лучшие поэтические, фото- и художественные работы участников и наградит лауреатов. Торжественное закрытие и награждение победителей фестиваля пройдет в 18:00, а в 19:00 будет дан старт гала-концерту.