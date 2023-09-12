Собянин рассказал, что МУФ посетили свыше 7,5 миллиона человек

Московский урбанистический фестиваль (МУФ) за все время его проведения посетили порядка 7,5 миллиона граждан. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Форум стал главным летним фестивалем Москвы, подготовившим для жителей и гостей города разнообразную познавательную культурно-развлекательную программу, — сказал он.

В этом году МУФ объединил сразу четыре больших городских площадки — «Зарядье», Гостиный Двор, выставочный зал «Манеж» и «Лужники», отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Так, визитной карточкой «Лужников» стали ночные дискотеки по пятницам и субботам у Малой спортивной арены. А на площадке «Мой район» было представлено более 35 тематических зон. Кроме того, здесь прошло свыше 15 тысяч мастер-классов.

В свою очередь Гостиный Двор на шесть недель фестиваля превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией. На площадке в «Зарядье» прошли десятки интеллектуальных викторин для самой разной аудитории.