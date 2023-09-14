Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию в Даниловском районе

Новостройку расселения участников программы реновации ввели в эксплуатацию в Даниловском районе Москвы, рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

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Объект расположен по адресу Дубининская улица, дом 69А.

"Новостройка стала четвертой возведенной по программе реновации в Даниловском районе. Дом возвели по индивидуальному проекту", – сказал Загрутдинов.

Здание состоит из трех монолитных секций. На подземном этаже находится парковка для автомобилей на 74 машин-оместа. Специалисты выполнили фасад дома из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них были установлены корзины под кондиционеры. Лоджии остеклены.

Три секции здания расположены в форме буквы "П". Идея помогла создать на придомовой территории полузакрытое дворовое пространство. Объект рассчитан на 311 квартир: 100 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 85 трехкомнатных. Новая отделка в квартирах полностью соответствует стандартам реновации.

В вестибюле жилой части расположены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Между этажами находятся современные лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограмм. Специалисты также благоустроили и озеленили придомовую территорию.