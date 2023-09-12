Москвичей предупредили о сильном тумане ночью и утром 13 сентября

В среду, 13 сентября, с 01:00 до 08:00 в городе ожидается туман. Видимость будет составлять от 300 до 800 метров.

Водителей просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При таких погодных условиях возможны затруднения движения и рост числа аварийных ситуаций на дорогах. Пешеходам рекомендуют надевать одежду со светоотражающими элементами.