Рабочий погиб при падении с высоты на строительном объекте на севере Москвы

Рабочий получил смертельные травмы в результате падения с высоты на строительном объекте на севере столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«По предварительным данным, 12 сентября 2023 года при выполнении строительных работ на строительном объекте, расположенном в Дубнинском проезде в Москве, в результате падения погиб рабочий. По данному факту Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному округу ГСУ СК России по Москве проводится доследственная проверка», – рассказали в пресс-службе.