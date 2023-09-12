Собянин открыл академию спорта «Динамо» в Петровском парке

Сергей Собянин открыл спортивно-тренировочный комплекс — академию спорта «Динамо» в Петровском парке.

«В Петровском парке, родном месте для спортивного общества “Динамо”, сегодня мы открываем еще один первоклассный объект — академию спорта. Это спортивный манеж для всесезонных занятий физической культурой и спортом. По своим масштабам он стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными сооружениями Москвы, построенными в последние годы», — отметил Сергей Собянин.

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Мэр Москвы пообщался с начинающими футболистами и хоккеистами — воспитанниками академии спорта, подписал им на память футболку и мяч, а также пожелал добиться чемпионских титулов.

Академия спорта «Динамо» находится по адресу: улица Юрия Никулина, дом 3. Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс начали строить в июне 2021 года, а завершили в марте 2023-го. Работы финансировались за счет внебюджетных средств.

Здание спорткомплекса возведено на земельном участке площадью четыре гектара в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина. Оно выполнено по индивидуальному проекту — в форме песочных часов. Две секции объединены центральным атриумом.

Здесь созданы комфортные условия для проведения занятий по семи спортивным дисциплинам. В здании площадью 30 тысяч квадратных метров три этажа: два надземных и один подземный. В нем разместились футбольное поле с искусственным покрытием размером 40 на 70 метров, ледовая арена для хоккея (по стандарту Национальной хоккейной лиги) и фигурного катания размером 26 на 60 метров с трибунами на 100 мест. Кроме того, здесь есть гимнастический зал с трибунами на 400 мест, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола с трибунами на тысячу мест, а также зал единоборств с татами и рингом для занятий боксом, смешанными и восточными единоборствами.

Для спортсменов оборудованы специальные помещения, среди которых сушильные комнаты для хоккейной экипировки, помещение для заточки коньков, а также тренерские, медицинский блок с массажным кабинетом и саунами, административные помещения, кафе и конференц-зал. На подземном этаже разместились технические помещения, кладовые и гардеробы для зрителей.

Кроме того, в здании создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

Одновременно спорткомплекс может принять до 570 участников и 1500 зрителей.

Новое здание академии спорта «Динамо» интегрировано в существующие пешеходные маршруты района. На эксплуатируемой кровле расположена смотровая площадка с лестничным спуском в Петровский парк.

Прилегающая территория благоустроена и озеленена. Разбиты газоны, уложено дорожное покрытие, сделаны тротуары, парковка на 100 машино-мест, а также высажены деревья и кустарники.

На ледовой арене и в футбольном манеже уже начались тренировки молодежных и детских команд спортивного общества «Динамо». Кроме того, для юных спортсменов планируется организовать мастер-классы профессиональных тренеров Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.

В будущем на базе академии спорта «Динамо» будут проводить тренировки по спортивной гимнастике для воспитанников Московского городского физкультурно-спортивного объединения.

«На ледовой арене и в футбольном манеже уже тренируются молодежные и детские команды спортивного общества “Динамо”. В будущем на базе академии начнут заниматься спортивной гимнастикой воспитанники Московского городского физкультурно-спортивного объединения. Привели в порядок и территорию рядом: сделали парковку на 100 машин, высадили деревья и кустарники. По своим масштабам академия спорта “Динамо” стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными сооружениями Москвы, построенными в последние годы. Всего с 2011-го в столице возвели свыше 190 объектов спорта. Планируем до конца этого года завершить еще шесть», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Развитие спортивной инфраструктуры Москвы

С 2011 года в рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы» в столице построено более 190 спортивных объектов. С начала 2023-го в эксплуатацию введено 12 объектов. Среди них — ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», академия спорта «Динамо» в Петровском парке, ледовый каток «Сталкер» в Куркине, Дворец спорта «Некрасовка», а также спортивный комплекс с бассейном «Качаловский» в Северном Бутове.