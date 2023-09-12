Собянин открыл академию спорта «Динамо» в Петровском парке

— Хороший комплекс построили в Петровском парке — родном месте для спортивного общества «Динамо». Сегодня мы открываем еще один спортивный объект — академию спорта, — отметил глава города.

Академия предназначена для всесезонных занятий. Единовременно здесь могут заниматься до 570 участников. Специалисты оборудовали в здании футбольное поле с искусственным покрытием, ледовую арену для хоккея по стандарту НХЛ и фигурного катания, гимнастический зал, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола, а также зал единоборств с татами и рингом для занятий боксом, ММА и восточными единоборствами.