Собянин открыл академию спорта «Динамо» в Петровском парке
В Петровском парке открылась академия спорта «Динамо». В торжественной церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 12 сентября.
— Хороший комплекс построили в Петровском парке — родном месте для спортивного общества «Динамо». Сегодня мы открываем еще один спортивный объект — академию спорта, — отметил глава города.
Академия предназначена для всесезонных занятий. Единовременно здесь могут заниматься до 570 участников. Специалисты оборудовали в здании футбольное поле с искусственным покрытием, ледовую арену для хоккея по стандарту НХЛ и фигурного катания, гимнастический зал, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола, а также зал единоборств с татами и рингом для занятий боксом, ММА и восточными единоборствами.
По своим масштабам Академия спорта «Динамо» стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными сооружениями Москвы, построенными в последние годы, написал Собянин в своем Telegram-канале.
В начале месяца Собянин объявил об открытии ледового дворца «Крылатское» после обновления. По выходным в Ледовом дворце смогут кататься на коньках горожане. Расписание свободных часов появится уже в октябре.