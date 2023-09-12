Собянин: Пассажиры МЦД-4 совершили более полумиллиона поездок за три дня

В первый рабочий день после запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили свыше 216 тысяч поездок, а за три дня — более полумиллиона. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Четвертый диаметр стал самой протяженной линией МЦД. Его длина составляет 86 километров. Линия связала Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и более 20 районов столицы.

— Их жители получили возможность строить удобные маршруты, бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры, — отметил глава города.

При этом стоимость поездки снизилась примерно в три раза.

— Сейчас на четвертом диаметре 36 станций. В будущем откроем еще две: Беговую и Рижскую. В итоге он пройдет через семь центральных вокзалов Москвы. К концу 2025 года планируем полностью обновить подвижной состав, в том числе на маршрутах дальнего пригорода, — сообщил Собянин в Telegram-канале.