Более половины принятых к реализации идей участников проекта «Мой спортивный район» воплотили в жизнь
Пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина сообщила о реализации в столице 26 из 40 отобранных идей участников проекта «Мой спортивный район».
Жители города голосовали за понравившиеся предложения на платформе «Город идей».
«В частности, тренеры столичного Департамента спорта начали проводить бесплатные занятия по баскетболу и настольному теннису на спортивных площадках во дворах. Некоторые идеи жителей воплотили еще в зимнем сезоне: например, на районных катках проводили групповое обучение начинающих фигурному катанию, а также устраивали семейные тренировки на свежем воздухе», - говорится в сообщении.
Благодаря публикациям фото с занятий и рассказов жителей об их достижениях на сайте проекта «Мой спортивный район» новые участники получают больше мотивации и узнают о проекте, отмечает пресс-служба.
Также сообщается о появлении на сайте плана для самостоятельных занятий на уличных тренажерах. Он позволяет распланировать тренировку на спортивной площадке во дворе.
Специалисты активно реализовывают идеи участников проекта, говорится в сообщении.
Подчеркивается, что тематический проект «Мой спортивный район» проходил на платформе «Город идей» в ноябре 2022 года. Изначально его посвятили развитию одноименной программы столичного Департамента спорта. Жители города делились своими идеями по поводу проведения дворовых тренировок для взрослых и детей, развитию сайта и телеграм-канала «Мой спортивный район». Участниками проекта стали более 42 тысяч пользователей.
Сама платформа «Город идей» заработала в 2014 году. На ней есть возможность делиться предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее.