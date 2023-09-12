Более половины принятых к реализации идей участников проекта «Мой спортивный район» воплотили в жизнь

Пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина сообщила о реализации в столице 26 из 40 отобранных идей участников проекта «Мой спортивный район».

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Жители города голосовали за понравившиеся предложения на платформе «Город идей».

«В частности, тренеры столичного Департамента спорта начали проводить бесплатные занятия по баскетболу и настольному теннису на спортивных площадках во дворах. Некоторые идеи жителей воплотили еще в зимнем сезоне: например, на районных катках проводили групповое обучение начинающих фигурному катанию, а также устраивали семейные тренировки на свежем воздухе», - говорится в сообщении.

Благодаря публикациям фото с занятий и рассказов жителей об их достижениях на сайте проекта «Мой спортивный район» новые участники получают больше мотивации и узнают о проекте, отмечает пресс-служба.

Также сообщается о появлении на сайте плана для самостоятельных занятий на уличных тренажерах. Он позволяет распланировать тренировку на спортивной площадке во дворе.

Специалисты активно реализовывают идеи участников проекта, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что тематический проект «Мой спортивный район» проходил на платформе «Город идей» в ноябре 2022 года. Изначально его посвятили развитию одноименной программы столичного Департамента спорта. Жители города делились своими идеями по поводу проведения дворовых тренировок для взрослых и детей, развитию сайта и телеграм-канала «Мой спортивный район». Участниками проекта стали более 42 тысяч пользователей.