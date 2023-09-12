Более 900 новых остановочных павильонов появилось в столице с начала года
Город продолжает улучшать транспортную инфраструктуру для удобства пассажиров. С начала 2023 года в столице установили более 900 современных остановочных павильонов наземного городского транспорта. Их производят на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ).
Остановочные павильоны нового типа — это конструкции из нержавеющей стали и алюминия, которые повышают комфорт ежедневных поездок москвичей. У них предусмотрена установка оборудования системы видеонаблюдения, USB-разъемов для зарядки мобильных устройств, а также освещения. От непогоды пассажиров защищает большая крыша, а для комфортного ожидания транспорта в них установлены удобные лавки.
Ожидание городского транспорта становится удобнее и безопаснее. Всего в 2023 году на СВАРЗ планируют произвести 1300 новых павильонов для установки в Москве.