Ремонт пешеходных переходов провели на Ленинградском шоссе и улице Репина
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы провели ремонт подземных пешеходных переходов на на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина в деревне Родионово.
На время работ переходы были частично открыты для жителей. Капитальный ремонт организовали из-за частичного разрушения облицовки стен и ступеней лестничных сходов. Специалисты заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку. Ступени лестничных сходов и напольное покрытие замостили гранитными плитами. Также сотрудники отремонтировали системы электроснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, привели служебные помещения в порядок.
Всего в 2023 году планируется обновить девять пешеходных переходов. В пяти из них работы уже завершены. Специалисты комплекса городского хозяйства регулярно проверяют переходы и при необходимости принимают решение о ремонте. Всего за последние 10 лет в столице отремонтировали почти 300 подземных переходов, передает официальный сайт мэра Москвы.
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по замене дорожного покрытия на Краснопресненской набережной. Всего отремонтировали более 21 тысячи квадратных метров асфальта на участке от Третьего транспортного кольца до моста Багратион.