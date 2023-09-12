Ремонт пешеходных переходов провели на Ленинградском шоссе и улице Репина

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы провели ремонт подземных пешеходных переходов на на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина в деревне Родионово.

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На время работ переходы были частично открыты для жителей. Капитальный ремонт организовали из-за частичного разрушения облицовки стен и ступеней лестничных сходов. Специалисты заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку. Ступени лестничных сходов и напольное покрытие замостили гранитными плитами. Также сотрудники отремонтировали системы электроснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, привели служебные помещения в порядок.

Всего в 2023 году планируется обновить девять пешеходных переходов. В пяти из них работы уже завершены. Специалисты комплекса городского хозяйства регулярно проверяют переходы и при необходимости принимают решение о ремонте. Всего за последние 10 лет в столице отремонтировали почти 300 подземных переходов, передает официальный сайт мэра Москвы.