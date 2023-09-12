Завершен ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы.
«Полтора года назад начали масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки — Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. В настоящее время работы в двух основных тоннелях и четырех второстепенных полностью завершены», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрПетр Бирюков.
Шеститоннельное сооружение ни разу не ремонтировали капитально с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году. Из-за интенсивного движения и погодных условий были повреждены стены и перекрытия.
В ходе работ специалисты восстановили целостность стен и потолков тоннелей, заменили старую облицовку на металлокерамическую, обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, отремонтировали деформационные швы и уложили новый асфальт. При этом использовались отечественные материалы и оборудование, соответствующие всем современным стандартам безопасности.
На время ремонта движение в тоннельном комплексе не закрывали, а вводили временные ограничения.
Состояние мостовых сооружений в Москве постоянно контролируют. За последние 12 лет каждый объект прошел различные виды ремонта (капитальный или текущий), что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.