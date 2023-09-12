Завершен ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы.

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«Полтора года назад начали масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки — Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. В настоящее время работы в двух основных тоннелях и четырех второстепенных полностью завершены», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрПетр Бирюков.

Шеститоннельное сооружение ни разу не ремонтировали капитально с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году. Из-за интенсивного движения и погодных условий были повреждены стены и перекрытия.

В ходе работ специалисты восстановили целостность стен и потолков тоннелей, заменили старую облицовку на металлокерамическую, обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, отремонтировали деформационные швы и уложили новый асфальт. При этом использовались отечественные материалы и оборудование, соответствующие всем современным стандартам безопасности.

На время ремонта движение в тоннельном комплексе не закрывали, а вводили временные ограничения.