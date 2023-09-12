Около 200 архитектурных памятников отреставрируют в Москве до конца 2023 года

До конца 2023 года в столице планируют завершить реставрационные работы около 200 архитектурных памятников. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы во вторник, 12 сентября.

По данным пресс-службы, на данный момент реставрируют почти 600 объектов культурного наследия. Помимо Департамента, работами занимаются федеральные ведомства и частные владельцы зданий.

В 2022 году были отремонтированы более 200 памятников истории и культуры, а всего с 2011 года отреставрировали более двух тысяч объектов. Таким образом число исторических зданий в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза — с 1325 до 177. При этом доля объектов культурного наследия в среднем и хорошем состоянии выросла с 61 до 96,4 процента, сообщили на сайте мэра Москвы.