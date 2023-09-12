Гигантский муравьед Диего поселился в Московском зоопарке впервые за полвека

В столичном зоопарке впервые за полвека появился гигантский муравьед. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Это самец по имени Диего, ему три года, весит 48 килограмм, размер — более двух метров длины от носа до кончика хвоста, — говорится в сообщении.

Для муравьеда оборудовали специальный вольер на старой территории зоопарка — рядом с капибарами. В уличной части жилища Диего обильно растут деревья, кустарники и травы, а внутри — три бассейна с водой, два из которых дополнительно оснащены душем, а еще один — водопадом, передает Telegram-канал зоопарка.

На прошлой неделе в Московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов Зефир и Фиона. Эти животные любят лазить, поэтому в вольере предусмотрена возможность залезать на 6–7 метров вверх. Высота для бинтуронгов особенно важна, так как, оставаясь в тени, они могут наблюдать за посетителями и чувствовать себя в безопасности.