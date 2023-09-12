За 12 лет протяженность московских дорог увеличилась более чем на 20 процентов
За 12 лет в столице построили более 1240 километров дорог, около 360 мостов, тоннелей и эстакад, свыше 290 пешеходных переходов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Активное дорожное строительство позволяет улучшить транспортную ситуацию в столице, а также стимулировать развитие городских территорий. С 2011 года протяженность всех московских дорог выросла более чем на 20 процентов», — сказал Андрей Бочкарев.
Только с начала этого года завершено строительство 96 километров дорог, 48 искусственных сооружений и четырех пешеходных переходов.
«Учитывая проделанную с 2011 года работу, мы прогнозируем, что дорожно-транспортная система столицы к 2025 году вырастет более чем на 1500 километров дорог», — подчеркнул заместитель Мэра Москвы.