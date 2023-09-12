За 12 лет протяженность московских дорог увеличилась более чем на 20 процентов

За 12 лет в столице построили более 1240 километров дорог, около 360 мостов, тоннелей и эстакад, свыше 290 пешеходных переходов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.