Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

В Москве подводят итоги проведенных в этом году работ по благоустройству. О самых интересных проектах, реализованных в Северном административном округе столицы, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«Старопетровский сквер, а также скверы по улицам Коптевской и Клары Цеткин объединили в единый прогулочный маршрут, связав районы Войковский и Коптево. На площади 6,8 гектара появились новые детские и спортивные площадки, скамейки, плетеные качели-гнезда, столы для настольного тенниса и зона для выгула собак. Уютно будет и в вечернее время: дополнительно установили там новое энергоэффективное освещение», — поделился Мэр Москвы.

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В сквере вдоль дома 7 на Коровинском шоссе организовали игровую зону для детей и новую спортивную площадку для любителей активного образа жизни. Появилась также зона для выгула собак. На территории установили 50 дополнительных современных опор освещения, а по периметру высадили около 30 деревьев и более 230 кустарников. Кроме того, в сквере заложили памятный камень, посвященный 70-летию освобождения Севастополя. Неподалеку сделали место для отдыха.

В сквере на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунине обустроили две детские и спортивную площадки, а также место для отдыха.

«Теперь у маленьких жителей района появилось большое пространство для веселых игр с разнообразными горками и лазалками, качалками, качелями, батутами и другими развлечениями. Любителям спорта придутся по душе турники, рукоходы и уличные тренажеры. Территорию дополнительно озеленили, высадили новые деревья и кустарники», — написал Сергей Собянин.

В Савеловском районе привели в порядок пешеходную зону, проходящую по улицам Вятской, 1-й Хуторской, Башиловской и 4-му Вятскому переулку. По просьбам местных жителей там, где размещались гаражи, обустроили место для отдыха и площадку для выгула собак. Также установили новые опоры освещения и привели в порядок газон.

Работы по благоустройству прошли в Базовском сквере в Западном Дегунине. Он находится рядом с жилыми кварталами, образовательным учреждением и поликлиникой. Через него проходит маршрут к железнодорожной станции Грачевская. Специалисты учли мнение горожан и создали здесь современное, хорошо освещенное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивными площадками, уютными местами для отдыха. Для детей разных возрастов обустроили игровые площадки, для любителей спорта установили уличные тренажеры. Владельцы домашних животных по достоинству оценили две новые площадки для выгула собак. Кроме того, дополнительно высадили более 20 деревьев и разбили цветники.

«Преобразилась и территория у храма Знамения Иконы Божией Матери в районе Ховрино на улице Фестивальной. Современные детские и спортивные площадки, памп-трек для BMX, зоны для тихого отдыха и пикника — каждый найдет себе место и занятие по душе. Новые светильники и обновленное дорожное покрытие сделают прогулку приятной в любое время суток. Дорожную сеть обустроили так, чтобы развести пешеходные и велопотоки», — рассказал Мэр Москвы.