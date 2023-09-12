В Москве в конце недели ожидается похолодание

"В Москве будет спокойная и уравновешенная погода до четверга включительно - мало облаков, без осадков, температура днем - плюс 19-22 градусов. Но в пятницу произойдет изменение. Погода станет облачнее, температура днем понизится примерно на четыре градуса. Это все-таки заметно, будет более прохладно", - рассказал он.