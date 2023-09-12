Приложение «Метро Москвы» скачали 10 млн раз с 2017 года

Приложение «Метро Москвы» было скачано 10 млн раз с 2017 года, ежемесячное число пользователей достигло двух миллионов человек, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В этом году в приложении заработала заморозка годовых абонементов, привязка карт москвича. Также началось тестирование оплаты проезда через систему быстрых платежей и виртуальной «Тройки». На базе мобильного приложения мы запускаем самые новые и удобные цифровые сервисы для пассажиров», — сказал Ликсутов.

Пассажиры могут создавать маршруты на городской карте с использованием метро, МЦК и МЦД.