Движение по Валаамской улице временно ограничат

Движение на участках бокового проезда Валаамской улицы ограничат до мая
С 14 сентября 2023 года до 5 мая 2024 года на участках бокового проезда Валаамской улицы будет недоступна для движения одна полоса в зависимости от даты. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Это связано с проведением строительных работ, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Так, с 14 до 23 сентября и с 11 до 22 октября ограничение введут в боковом проезде улицы Валаамская в районе дома № 12 по улице Линии Октябрьской Железной Дороги.
В районах Выхино-Жулебино и Тимирязевский изменятся схемы движения транспорта. С 16 сентября на дублере Лермонтовского проспекта ограничения затронут участок от дома № 6 в сторону дома № 2, корпус 1. Он станет односторонним. Эти решения позволят увеличить пропускную способность дороги и количество парковочных мест.