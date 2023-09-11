Движение по Валаамской улице временно ограничат

С 14 сентября 2023 года до 5 мая 2024 года на участках бокового проезда Валаамской улицы будет недоступна для движения одна полоса в зависимости от даты. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Это связано с проведением строительных работ, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Так, с 14 до 23 сентября и с 11 до 22 октября ограничение введут в боковом проезде улицы Валаамская в районе дома № 12 по улице Линии Октябрьской Железной Дороги.