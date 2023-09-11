Синоптики предупредили о сильном тумане в Москве

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается туман с ухудшением видимости от 200 до 700 метров. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

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— По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 12 сентября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, а также строго сохранять скоростной режим и придерживаться дистанции на дорожном полотне, пишет Telegram-канал Городского хозяйства Москвы.

Накануне Главное управление МЧС также предупреждало об ухудшении видимости из-за тумана.

Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила о приходе летнего тепла на текущей неделе. По ее словам, температура воздуха в дневные часы в период с 9 по 15 сентября будет колебаться в пределах плюс 17–24 градусов.