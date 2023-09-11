В Новой Москве запустили новый электробусный маршрут

"Сегодня [мэр Москвы] Сергей Собянин торжественно открыл новую автодорогу, которая связала города Троицк и Щербинка в ТиНАО со станцией МЦД Остафьево. Мы сразу запустили здесь новый маршрут наземного транспорта. Жителям станет удобнее передвигаться по Новой Москве, а также добираться до ближайшей станции наземного метро", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.