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Собянин: За семь лет по МЦК совершили 945 миллионов поездок

За прошедшие с момента открытия Московского центрального кольца (МЦК) семь лет по нему совершили уже 945 миллионов поездок. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: За семь лет по МЦК совершили 945 миллионов поездок
© Вечерняя Москва

— Именно с МЦК началось развитие городской наземной железной дороги. Нам удалось изменить отношение москвичей к железнодорожному транспорту. Постепенно он приобрел облик комфортного и современного городского способа передвижения, — рассказал он.

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