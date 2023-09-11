Собянин: За семь лет по МЦК совершили 945 миллионов поездок
За прошедшие с момента открытия Московского центрального кольца (МЦК) семь лет по нему совершили уже 945 миллионов поездок. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Именно с МЦК началось развитие городской наземной железной дороги. Нам удалось изменить отношение москвичей к железнодорожному транспорту. Постепенно он приобрел облик комфортного и современного городского способа передвижения, — рассказал он.
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