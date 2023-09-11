Синоптик Вильфанд объяснил появление дымки в некоторых районах Москвы

Появление дымки в некоторых районах Москвы вызвано нисходящим движением воздуха в антициклоне, из-за чего создаются условия для накопления примесей в приземном слое атмосферы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 11 сентября.

По словам ученого, для жителей столицы это явление не представляет никакой опасности.

— Это не опасно для горожан, эти примеси не превышают предельно допустимых значений, они от них далеки. Москва в этом плане – безопасный город, поскольку все производственные предприятия находятся за его чертой, — сообщил синоптик агентству городских новостей «Москва».

Специалист отметил, что на образование дымки может влиять туман, который возникает из-за длинноволнового излучения при малооблачном небе, когда почва активно отдает тепло по ночам.

— В метеорологии это называется «радиационное охлаждение». Но никакого отношения к радиоактивности оно, конечно, не имеет. Это естественный процесс, — объяснил Вильфанд.

По его словам, вероятность образования подобной дымки сохраниться и во второй половине вторника, 12 сентября.