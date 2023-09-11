Новый автобусный маршрут «Троицк — МЦД-2 Остафьево» запустили 11 сентября
С 11 сентября появился новый автобусный маршрут № 906 «Троицк (микрорайон Солнечный) — МЦД-2 Остафьево». Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Из Троицка появится быстрый и частый маршрут до ближайшей станции МЦД по новому шоссе. Автобусы будут заезжать в обе стороны в Ватутинки Парк, — говорится в сообщении.
В самом Троицке автобусы пойдут по Большой Октябрьской улице, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии автомобильной дороги, которая свяжет города Щербинку и Троицк. По его словам, новый транспорт обеспечит подъезд не только к Троицку, но и к целому ряду поселений по пути до новой станции МЦД-2.
Строительство автодороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево начали в декабре 2018 года и завершили в сентябре этого года. Появление такой транспортной артерии дало возможность улучшить условия транспортного обслуживания более 233 тысячам человек.