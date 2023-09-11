Новый автобусный маршрут «Троицк — МЦД-2 Остафьево» запустили 11 сентября

С 11 сентября появился новый автобусный маршрут № 906 «Троицк (микрорайон Солнечный) — МЦД-2 Остафьево». Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Из Троицка появится быстрый и частый маршрут до ближайшей станции МЦД по новому шоссе. Автобусы будут заезжать в обе стороны в Ватутинки Парк, — говорится в сообщении.

В самом Троицке автобусы пойдут по Большой Октябрьской улице, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии автомобильной дороги, которая свяжет города Щербинку и Троицк. По его словам, новый транспорт обеспечит подъезд не только к Троицку, но и к целому ряду поселений по пути до новой станции МЦД-2.