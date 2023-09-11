Вильфанд объяснил происхождение дымки в Москве

«Пожаров сейчас нет и быть не может, дымка – да. Сейчас в Москве правит бал антициклон, и это значит, что движение в атмосфере нисходящее. Создаются условия, благоприятствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, приземном слое воздуха. Из-за этого сегодня и завтра в первой половине дня можно наблюдать такое явление. Это не опасно для москвичей, эти примеси не превышают предельно допустимых значений, они от них далеки. Москва в этом плане – безопасный город, поскольку все производственные предприятия находятся за его чертой», – сказал Вильфанд.