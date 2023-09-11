Вильфанд объяснил происхождение дымки в Москве
Формирование дымки обусловлено деятельностью антициклона и нисходящим движением воздуха, которое создает условия для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы, никакой опасности для жителей это явление не представляет, рассказал Агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
О дымке в некоторых районах столицы утром 11 сентября сообщали горожане.
«Пожаров сейчас нет и быть не может, дымка – да. Сейчас в Москве правит бал антициклон, и это значит, что движение в атмосфере нисходящее. Создаются условия, благоприятствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, приземном слое воздуха. Из-за этого сегодня и завтра в первой половине дня можно наблюдать такое явление. Это не опасно для москвичей, эти примеси не превышают предельно допустимых значений, они от них далеки. Москва в этом плане – безопасный город, поскольку все производственные предприятия находятся за его чертой», – сказал Вильфанд.
Также, по словам собеседника агентства, формированию дымки может способствовать туман, который возникает из-за длинноволнового излучения при малооблачном небе, когда в ночное время почва активно охлаждается.
«В метеорологии это называется «радиационное охлаждение». Но никакого отношения к радиоактивности оно, конечно, не имеет. Это естественный процесс», – пояснил Вильфанд.