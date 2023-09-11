Собянин рассказал о том, как Москва встретила свой день рождения

Около трех миллионов человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы. Об этом в понедельник, 11 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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— По всему городу прошло больше 150 крупных мероприятий: в столичных парках, на стадионах и фестивальных площадках, — сказал он.

Мэр подчеркнул, что одним из основных событий Дня города стал большой концерт с участием известных исполнителей на Большой спортивной арене «Лужников». Кроме того, выступили российские звезды и на Поклонной горе.

— День рождения Москвы — прекрасная традиция, которая позволяет каждому из нас ощутить себя частью большой московской семьи, — добавил Собянин.

Также Собянин отметил, что в субботу был открыт четвертый диаметр МЦД, Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) и новую вылетную магистраль, проспект Багратиона, написал мэр Москвы в своем блоге.

Незадолго до этого глава города отметил, что в Новой Москве прошло открытие новой автомобильной дороги, который свяжет города Щербинка и Троицк.