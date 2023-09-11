Сергей Собянин открыл новую дорогу между Троицком и Щербинкой

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) открылась новая автомобильная дорога, связывающая города Щербинку и Троицк.

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«Очень важный объект — это часть большой трассы от Варшавского до Минского шоссе. 40 километров. Это часть, было 15 километров от Троицка до Остафьева. Важная трасса, потому что, по сути дела, является дублером МКАД, во-первых. Во-вторых, от Троицка до Остафьева прямой ход, по которому будут курсировать регулярные великолепные электробусы, которые обеспечат подъезд не только к Троицку, но и к целому ряду поселений по пути, до новой станции МЦД-2, по сути дела, до наземного метро. Это то, о чем давно просили жители, этот большой проект сегодня реализован. Можно запускать? Как, ребята, готовы? Поехали!» — сказал СергСергей Собянин.

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Строительство автодороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево началось в декабре 2018 года и завершилось в сентябре 2023-го. Четырехполосная автодорога длиной 11,4 километра (с учетом реконструкции прилегающих улиц — 15,3 километра) начинается у Варшавского шоссе, проходит через деревни Андреевское и Яковлево, где соединяется с дорогой до Калужского шоссе (Новотроицким шоссе), открытой в 2019 году.

В составе дороги возвели три искусственных сооружения общей протяженностью 800 метров, по две полосы в каждом направлении: мост через реку Десну (200 метров), путепровод через пути второго Московского центрального диаметра (300 метров) и эстакада прямого хода на Симферопольском шоссе в Щербинке (300 метров).

Строительство новой трассы позволило напрямую связать два крупных города новых территорий Москвы и создать еще один дублер Московской кольцевой автомобильной дороги, Центральной кольцевой автомобильной дороги и перспективной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В результате улучшились условия транспортного обслуживания более 233 тысяч человек — жителей Троицка, Щербинки, деревень Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское, расположенных рядом садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и жилой застройки поселения Десеновского. По дороге будет проезжать около 14 тысяч автомобилей ежедневно, в течение года планируется увеличение этого показателя до 16 тысяч. По ряду маршрутов перепробег транспорта сократится до пяти километров, или на 30 процентов, что позволит экономить до 45 процентов времени в пути.

Благодаря новой трассе на 29 процентов снизится нагрузка на улицу 40 лет Октября в Щербинке, на шесть процентов — на прилегающий участок Варшавского шоссе. Городской и личный транспорт будет двигаться быстрее.

В прошлом году в районе московского городского вокзала второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Остафьево в Щербинке была создана инфраструктура для наземного городского пассажирского транспорта: 12 зарядных станций для электробусов, отстойно-разворотная площадка со зданием конечной станции и перехватывающая парковка на 166 машино-мест.

Благодаря новой дороге открыт новый электробусный маршрут № 906 в ТиНАО, связывающий Троицк и станцию Остафьево МЦД-2, с заездом в жилой комплекс «Ватутинки парк».

Благоустройство прилегающих территорий

В рамках благоустройства территорий возле новой дороги уложили 56 гектаров газонов, высадили 3,2 тысячи деревьев (липа, ива, клен) и более 45,3 тысячи кустарников (дерен, пузыреплодник, спирея). Чтобы снизить уровень шума, в районе деревень Черепово, Рыбино и Алхимово установили защитные экраны протяженностью 3,5 километра.

В сентябре 2023 года ввели в эксплуатацию крупную сеть водоснабжения — водовод от Калужского до Варшавского шоссе протяженностью 33,5 километра для обеспечения питьевой водой нынешних и будущих жителей поселений Десеновского, Рязановского и Воскресенского. В общей сложности это свыше 150 тысяч жителей и до 60 тысяч работающих.

Дорожный каркас Новой Москвы

С 2012 года Правительство Москвы формирует дорожный каркас новых территорий города, который включает в себя:

— реконструированные Киевское, Калужское и Варшавское шоссе — основные радиальные магистрали;

— Центральную кольцевую автодорогу и строящуюся трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — основные радиальные магистрали;

— сеть местных дорог, связывающих и дублирующих основные магистрали, а также служащих для подъезда к населенным пунктам и объектам экономики;

— городские улицы в новых жилых кварталах.

В рамках программы формирования транспортного каркаса ТиНАО до конца 2027 года планируется построить более 500 километров дорог. Из них в 2012 2023 годах фактически создали или реконструировали 384 километра дорог, 72 искусственных сооружения и 40 пешеходных переходов.

С начала 2023 года открыли 33 километра новых дорог, в их числе:

— автомобильная дорога Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево (15,3 километра);

— улично-дорожная сеть на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка (9,2 километра);

— автомобильная дорога Воскресенское — Каракашево — Щербинка (7,9 километра, первый этап);