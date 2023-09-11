«Приоткрывая историю»: открылась выставка о достижениях московских реставраторов

В Москве в Климентовском переулке открыли фотовыставку, которая приурочена ко Дню города. Так, у жителей и гостей столицы появилась возможность увидеть лучшие отреставрированные объекты культурного наследия за последние 12 лет, говорится на сайте мэра города.

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Фотовыставка была подготовлена столичным Департаментом культурного наследия.

На стендах - фотографии 32 отреставрированных объектов культурного наследия, а также QR-коды, перейдя по которым можно узнать об их истории и проведенной реставрации.

Выставка будет работать до 20 сентября.

По словам руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, выставка демонстрирует достижения московской реставрации.

«Прогуливаясь по Замоскворечью, обратите внимание на выставку “Приоткрывая историю”, здесь вы сможете увидеть лучшие отреставрированные памятники за последние годы: старейший чугунный павильон трамвайной остановки, главный дом усадьбы Сытина, павильон “Грот” усадьбы Кусково, хлебозавод № 5, здание Дома культуры “ГЭС-2” и многие другие», — подчеркнул он.